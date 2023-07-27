Анонсирован китайский ответ God of War про битвы с богами - The God Slayer

В преддверии запуска крупнейшей игровой выставки в Шанхае ChinaJoy 2023, компания Sony провела небольшую презентацию PlayStation China Hero Project с собственным набором игровых проектов от азиатских разработчиков. Помимо уже известной линейки игр, в рамках мероприятия состоялся анонс действительно интригующего проекта, который по задумке напоминает брутальную серию God of War.
На PlayStation China Hero Project был представлен новый ролевой экшен с видом от третьего лица под названием The God Slayer. Разработкой игры занимается опытная команда китайских разработчиков из студии Pathea, которые ранее успели поработать над несколькими экшенами для внутреннего рынка.
The God Slayer будет посвящен китайской мифологии и приключениям главного героя в открытом мире с разнообразными интерактивными элементами. Как и в God of War, игрокам предстоит бросить вызов могущественным богам, но по пути к ним еще нужно будет раздобыть силу, способную их сокрушить.
Примерная дата выхода The God Slayer и целевые платформы пока остаются неизвестными.. Больше информации должно появится уже во время выставке ChinaJoy 2023, которая пройдет с 28 по 31 июля.
Это у нас "ответы", а у них это просто разработка игры, которая концептуально может напоминать God of War. При том в самое статье даже не упоминается, что разработчики позиционируют игру как "ответ" какой-то там другой игре
Пока нормальные люди снимают фильмы, делают игры и выходят похожими. У всякого мусора это ответка или убийца.
Так и у нас так тоже никто не говорит. Все эти "ответы" и "аналоги" - по большей части плод фантазии журнашлюх.
Написано God и вид от 3 лица из-за спину(почти), гову приготовится новые берега искать
Голых богинь покажут?
проджект ив в последних трейлерах не очень шла на горячие виды после эксклюзивного соглашения с сони
Да, сонька и обнаженка - вещи несовместимые. А когда-то Кратос и Афродиту сношал.
В китайских играх, обнажёнка? Быстрее эти лицемеры, покажут обратное.
интересно будет посмотреть, особенно с азиатским колоритом
И стоит уточнить что gow для psp...?