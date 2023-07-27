Анонсирован китайский ответ God of War про битвы с богами - The God Slayer ©

В преддверии запуска крупнейшей игровой выставки в Шанхае ChinaJoy 2023, компания Sony провела небольшую презентацию PlayStation China Hero Project с собственным набором игровых проектов от азиатских разработчиков. Помимо уже известной линейки игр, в рамках мероприятия состоялся анонс действительно интригующего проекта, который по задумке напоминает брутальную серию God of War.

На PlayStation China Hero Project был представлен новый ролевой экшен с видом от третьего лица под названием The God Slayer. Разработкой игры занимается опытная команда китайских разработчиков из студии Pathea, которые ранее успели поработать над несколькими экшенами для внутреннего рынка.

The God Slayer будет посвящен китайской мифологии и приключениям главного героя в открытом мире с разнообразными интерактивными элементами. Как и в God of War, игрокам предстоит бросить вызов могущественным богам, но по пути к ним еще нужно будет раздобыть силу, способную их сокрушить.

Примерная дата выхода The God Slayer и целевые платформы пока остаются неизвестными.. Больше информации должно появится уже во время выставке ChinaJoy 2023, которая пройдет с 28 по 31 июля.