The God Slayer - новое слово в стимпанк-фэнтези: авторы раскрыли подробности ролевой игры с открытым миром

Студия Pathea Games, известная по серии My Time, представила свой самый амбициозный проект — ролевую игру The God Slayer, сочетающую стимпанк, восточное фэнтези и открытый мир на базе Unreal Engine 5. Игра уже полтора года находится в активной разработке, и теперь команда готова частично приоткрыть занавес.
Сюжет разворачивается в мегаполисе Чжоу, вдохновлённом эпохой династии Мин. Здесь паровые машины и дирижабли соседствуют с магией стихий, основанной на ци — земле, металле, огне, воде и дереве. Этот мир некогда был создан существами, известными как Небесные, которые использовали людей лишь как источник энергии. Но когда человечество обретает собственный контроль над ци, Небесные устраивают кровавую расправу, уничтожив сильнейшее королевство и лучших магов-элеманцев. Эта ночь, названная Падением Бога, становится отправной точкой истории.
Главный герой — Чэн, лишившийся семьи в ту роковую ночь. Его путь — охота на Верховного Небесного, но перед финальной схваткой ему предстоит победить его могущественных приспешников. Игра будет разделена на семь глав, каждая из которых завершится битвой с боссом. Между этими ключевыми событиями игроки смогут свободно исследовать мир, заниматься побочными активностями и влиять на симуляцию города.
The God Slayer предлагает гибкую систему выбора подходов к миссиям. Игрок может атаковать лоб в лоб, пробираться скрытно, подкупать охрану, использовать магию стихий или хитрости вроде отвлекающих взрывов, ядов и обходных маршрутов. Мир будет реагировать на решения игрока: убитые NPC не возродятся, а поведение врагов можно менять, используя грамотные комбинации навыков и окружения.
Боевая система основана на ближнем бое и элементах китайских боевых искусств. Чэн умеет сочетать стихии, создавая уникальные атаки и применяя их к окружению — например, огонь высушивает воду, а лед может заморозить пар. Кампания обещает множество персонажей, политические интриги, выбор союзников и борьбу с деспотичными богами.
Хотя точная дата выхода пока неизвестна, Pathea предполагает релиз во второй половине 2027 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, и, возможно, на будущих консолях.
The God Slayer стремится стать новым крупным IP студии — сочетанием амбициозного мира, динамичного боя и сюжетной глубины.
Неужто от китайцев не очередной гвносоулс для недалеких, а что то годное
боюсь спросить а когда это соулсы стали для казуальников?))
С тех времён, когда вышел Боши, который не смогут осилить 95% казуалов из сосаликов.
Китайщина от китайцев для китайцев.
Я не графодрочер, однако во-пенрвых - графика ну, никак не похожа на Уе.бан 5. Во-вторых - хотя звучит и выглядит интересно и я люблю вообще боевые искусства, само наличие этого откровенно б.лядского движка, говорит о том, что игра и на самом лучшем топовом расхайпенном корыте может не пойти без танцев с бубном. В общем, последим, посмотрим, что выйдет, а так хрен его знает. С другой стороны, раз релиз на 2027 год, авось может всё же с выходом У.ебан 6, Эпики косяки исправят (конечно же нет, щас я ещё в этот бред поверю) и можно будет нормально играть.
описание очень завлекающее))
а стимпанк выйдет? хотя как вариант это может быть как семь самураев(аниме) но по видео это аватар какойто а не стимпанк\ для стимпанка фик его но наверно нужно больше пара больше труб более стилизованной должно быть
Если честно, мне упоминание стихий сначала вызвало ассоциацию с Аватаром, однако тут мы скорее имеем произведение в жанре суаньхуань, как тот же Повелитель Тайн, например.
Эт че, аватар 3 легенда о..., а как героя зовут? Где тут стимпанк? Не увидела особо стилистики стимпанка. Даже домики опять типичные китайские.
«Этот мир некогда был создан существами, известными как Небесные, которые использовали людей лишь как источник энергии. Но когда человечество обретает собственный контроль над ци, Небесные устраивают кровавую расправу» - это круто, восточный гностицизм + теория вампирического сознания захватившего мир. Прям явная подсказка — намёк(и о том, что 400 лет назад). Ну круто, главное, что бы дали доделать.