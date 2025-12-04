The God Slayer - новое слово в стимпанк-фэнтези: авторы раскрыли подробности ролевой игры с открытым миром

Студия Pathea Games, известная по серии My Time, представила свой самый амбициозный проект — ролевую игру The God Slayer, сочетающую стимпанк, восточное фэнтези и открытый мир на базе Unreal Engine 5. Игра уже полтора года находится в активной разработке, и теперь команда готова частично приоткрыть занавес.

Сюжет разворачивается в мегаполисе Чжоу, вдохновлённом эпохой династии Мин. Здесь паровые машины и дирижабли соседствуют с магией стихий, основанной на ци — земле, металле, огне, воде и дереве. Этот мир некогда был создан существами, известными как Небесные, которые использовали людей лишь как источник энергии. Но когда человечество обретает собственный контроль над ци, Небесные устраивают кровавую расправу, уничтожив сильнейшее королевство и лучших магов-элеманцев. Эта ночь, названная Падением Бога, становится отправной точкой истории.

Главный герой — Чэн, лишившийся семьи в ту роковую ночь. Его путь — охота на Верховного Небесного, но перед финальной схваткой ему предстоит победить его могущественных приспешников. Игра будет разделена на семь глав, каждая из которых завершится битвой с боссом. Между этими ключевыми событиями игроки смогут свободно исследовать мир, заниматься побочными активностями и влиять на симуляцию города.

The God Slayer предлагает гибкую систему выбора подходов к миссиям. Игрок может атаковать лоб в лоб, пробираться скрытно, подкупать охрану, использовать магию стихий или хитрости вроде отвлекающих взрывов, ядов и обходных маршрутов. Мир будет реагировать на решения игрока: убитые NPC не возродятся, а поведение врагов можно менять, используя грамотные комбинации навыков и окружения.

Боевая система основана на ближнем бое и элементах китайских боевых искусств. Чэн умеет сочетать стихии, создавая уникальные атаки и применяя их к окружению — например, огонь высушивает воду, а лед может заморозить пар. Кампания обещает множество персонажей, политические интриги, выбор союзников и борьбу с деспотичными богами.

Хотя точная дата выхода пока неизвестна, Pathea предполагает релиз во второй половине 2027 года. Игра выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S, и, возможно, на будущих консолях.

The God Slayer стремится стать новым крупным IP студии — сочетанием амбициозного мира, динамичного боя и сюжетной глубины.