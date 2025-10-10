Яркий кооперативный экшен Godbreakers получил новый трейлер

Разработчики представили новый трейлер Godbreakers, кооперативного экшена с динамичными сражениями, богатым выбором персонажей и впечатляющим визуальным стилем. Видео демонстрирует основные механики игры, разнообразие противников и шесть красочных биомов, в которых игрокам предстоит сражаться. Выход проекта состоится 23 октября на PS5 и PC, а уже сейчас доступна демоверсия.

В центре внимания — продвинутая боевая система. Игроки смогут выбрать один из нескольких архетипов героев, отличающихся типами оружия и характеристиками. Копья, парные клинки и экзотические варианты вооружения открывают простор для экспериментов со стилем боя. Каждый персонаж имеет уникальные параметры — силу, скорость, защиту, радиус атаки и запас здоровья.

Отдельная особенность — возможность красть способности врагов и применять их против других противников. Это добавляет глубины тактике и делает каждую битву непредсказуемой. Для победы над могущественными боссами придётся тщательно продумывать стратегию и использовать сильные стороны команды.

Мир Godbreakers поражает контрастами: от зеленых лугов с инопланетной флорой до пустынных долин и футуристических построек. Шесть детализированных биомов станут ареной для масштабных сражений.

Режим кооператива на четверых позволит объединить разные архетипы и создавать мощные комбинации способностей. Правильное взаимодействие в команде станет ключом к успеху — и к тому, чтобы действительно «сломать богов».