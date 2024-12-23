Анонсирована коллаборация Goddess of Victory: Nikke с Stellar Blade

Разработчик Shift Up официально подтвердил, что его популярная игра под названием Goddess of Victory: Nikke получит коллаборацию с Stellar Blade, еще одной успешной игрой студии.

В подтверждение сотрудничества на YouTube был представлен короткий кинематографический тизер, показывающий зрителям главную героиню Stellar Blade, Еву, которая, как ожидается, появится в Goddess of Victory: Nikke в качестве игрового персонажа.

Дополнительных подробностей не объявлено, но Shift Up дала понять, что больше информации будет опубликовано очень скоро. Сотрудничество со Stellar Blade направлено на то, чтобы отметить уникальную связь между играми.

Goddess of Victory: Nikke — это захватывающий научно-фантастический ролевой шутер, в котором вы набираете различных девушек и командуете ими, чтобы сформировать прекрасный отряд аниме-девушек, специализирующихся на использовании огнестрельного и другого уникального научно-фантастического оружия.

Командуйте и собирайте девушек с уникальными боевыми навыками, чтобы создать свою непревзойденную команду. Испытайте новый уровень стрельбы с простым, интуитивно понятным управлением, наслаждаясь динамическими боевыми эффектами.

Goddess of Victory: Nikke доступна бесплатно на ПК, iOS и Android.