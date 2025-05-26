Авторы Stellar Blade настроили против себя фанатов Goddess of Victory: NIKKE

Студия Shift Up ещё не успела оправиться от волны негатива, связанного с внедрением защиты Denuvo в ПК-версию Stellar Blade, как вновь оказалась в центре скандала — теперь уже из-за своей самой прибыльной мобильной игры Goddess of Victory: NIKKE. На фоне подготовки к крупной коллаборации с Stellar Blade, корейские разработчики неожиданно подорвали доверие международного сообщества фанатов.
Поводом для негодования стало официальное появление NIKKE в китайском регионе — релиз состоялся 22 мая. Вместе с запуском стало ясно, что китайская версия сильно отличается от глобальной: она получила множество улучшений, которые пользователи по всему миру просили на протяжении нескольких месяцев. Речь идёт как о качественных изменениях интерфейса и игрового процесса, так и о новых костюмах для персонажей, включая ранее недоступные образы.
Ответ Shift Up на волну критики оказался, по мнению многих игроков, недостаточно серьёзным. Комментарий разработчиков, в котором говорилось о «разных направлениях развития» китайской и глобальной версий и надежде на «взаимное обогащение», лишь усилил недовольство. В сети сравнивают его с печально известным заявлением EA про «чувство гордости и достижения» в Battlefront II. В результате акции студии на бирже за сутки потеряли 10% стоимости.
Разрыв между версиями породил опасения по поводу спойлеров в сюжете и утраты единой идентичности игры. Особенно остро реагируют те, кто поддерживал проект с самого старта. И всё это происходит за считанные недели до запуска крупного тематического события, которое должно было объединить поклонников двух флагманских франшиз студии.
Напомним, недавно был опубликован новый трейлер коллаборации NIKKE и Stellar Blade, демонстрирующий эффектные наряды и контент, вдохновлённый стилем экшена. Однако, на фоне текущего скандала, фанаты опасаются, что события могут быть восприняты не как праздник, а как способ заглушить недовольство.
Коллаборация стартует 11 июня 2025 года — в тот же день состоится официальный выход Stellar Blade на ПК.
Ничего не понял, но "очень интересно". Хотя, он акциям поплохело, а значит все плохо у студии. Ubisoft не даст соврать.
Неужели там сидят настолько конченные иди0ты, что не понимают, что их слова и поступки играют против них.
Репутацию сложно заработать и легко потерять. Некоторым от позора не отмыться никогда... 😏
Что-то не понял, а у дамы на скриншоте труселей нет? Или они там есть, но так глубоко в межбулочное пространство затесались, что аж жаль девчину становится. Натирает, поди, жосско.
Это андроид. Он сделан из папье-маше и набит всяческой электроникой, как ваш утюг.
интересно, кто эти люди, следядщие за тем, какие вещи добавляют в китайскуюв ерсию донатной помойки...
Похоже корейцы на китайский рынок отдали игру со всеми потрохами другой компании (на китайском рынке такое часто происходит). Если так, то разница между версиями действительно будет увеличиваться, и быстро.
Неужели ещë есть те, кто поддерживает проект с самого старта? // Андрей Криницын
Какое-то странное решение. Я бы понял, если бы игра в Китае вышла с цензурой, но чтобы китайская версия была лучше, чем глобальная. Единственное, что в голову приходит, они очень хотят сделать Китай основным источником дохода, при этом готовы пожертвовать глобалкой.
Ну вы и лошары лохи не удивительно, ведь 1 босс за пол года чем они там занимались все это время не ясно, а говорили орали прям нас жду 5 новых локации новое оружие сюжет бла бла вот теперь обрушилсч гнев этих фанатов