Авторы Stellar Blade настроили против себя фанатов Goddess of Victory: NIKKE

Студия Shift Up ещё не успела оправиться от волны негатива, связанного с внедрением защиты Denuvo в ПК-версию Stellar Blade, как вновь оказалась в центре скандала — теперь уже из-за своей самой прибыльной мобильной игры Goddess of Victory: NIKKE. На фоне подготовки к крупной коллаборации с Stellar Blade, корейские разработчики неожиданно подорвали доверие международного сообщества фанатов.

Поводом для негодования стало официальное появление NIKKE в китайском регионе — релиз состоялся 22 мая. Вместе с запуском стало ясно, что китайская версия сильно отличается от глобальной: она получила множество улучшений, которые пользователи по всему миру просили на протяжении нескольких месяцев. Речь идёт как о качественных изменениях интерфейса и игрового процесса, так и о новых костюмах для персонажей, включая ранее недоступные образы.

Ответ Shift Up на волну критики оказался, по мнению многих игроков, недостаточно серьёзным. Комментарий разработчиков, в котором говорилось о «разных направлениях развития» китайской и глобальной версий и надежде на «взаимное обогащение», лишь усилил недовольство. В сети сравнивают его с печально известным заявлением EA про «чувство гордости и достижения» в Battlefront II. В результате акции студии на бирже за сутки потеряли 10% стоимости.

Разрыв между версиями породил опасения по поводу спойлеров в сюжете и утраты единой идентичности игры. Особенно остро реагируют те, кто поддерживал проект с самого старта. И всё это происходит за считанные недели до запуска крупного тематического события, которое должно было объединить поклонников двух флагманских франшиз студии.

Напомним, недавно был опубликован новый трейлер коллаборации NIKKE и Stellar Blade, демонстрирующий эффектные наряды и контент, вдохновлённый стилем экшена. Однако, на фоне текущего скандала, фанаты опасаются, что события могут быть восприняты не как праздник, а как способ заглушить недовольство.

Коллаборация стартует 11 июня 2025 года — в тот же день состоится официальный выход Stellar Blade на ПК.