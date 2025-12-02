"Это мода": дизайнер Goddess of Victory: NIKKE объяснил, почему героиня игры ходит без штанов

Разработчики популярной мобильной игры Goddess of Victory: NIKKE столкнулись с волной критики после анонса праздничного костюма "Fortune Express" для персонажа по имени Бланк. Основное внимание игроков привлекло то, что персонаж носит пальто и сапоги, но без брюк - вместо них лишь полупрозрачные колготки и нижнее белье.
Многие фанаты сочли дизайн чрезмерно откровенным и дешевым фан-сервисом, отметив, что он выглядит как результат нехватки времени или усилий со стороны художников. В ответ на это главный дизайн-художник игры в своем аккаунте в соцсети X дал разъяснение:
Это мода “без брюк”. Это реально существующий стиль.
По словам художника, дизайн не является попыткой удешевить контент или проявлением лени - он отсылает к существующему мировому тренду. В последние годы модели и знаменитости действительно появлялись на публике в колготках или нижнем белье поверх комбинезонов, либо в полупрозрачных чулках с минималистичным бельем вместо традиционных штанов.
Пост с объяснением дизайнера привлек значительное внимание, набрав более 17,8 миллионов просмотров всего за три дня. Реакция сообщества остается неоднозначной: часть игроков приняла объяснение, в то время как другие по-прежнему считают, что тренд не оправдывает выбор для праздничного костюма в игре.
Ждём эту моду летом в РФ.
весной. летом в черных колготонах жарко чисто обьективно
Помню, был период когда бабы ходили в белых штанах, которые почему то были полупрозрачными и вот если такие штаны были на молодой тёлке, то можно было порассуждать о её вкусах к нижнему белью ))
А вот когда в таких же штанах ходили толстые милфы.. хоспади, хочу это развидеть...XD
А если прицепом пойдут от 100 и тяжелее артиллерия?
Дизайн выглядит чрезмерно откровенным и дешевым фан-сервисом, как результат халтуры со стороны художников.
Ты просто завидуешь, что сам не можешь так модно одеваться, ибо если ты в своём Челябинске выйдешь в одних чулках и трусах, то до дома уже не дойдёшь
списывай, но не точь в точь, да?
То ли дело в Воркуте, вот это город, так город)
В Сибирь бы их с такой модой.
у нас сегодня +1 например. и?
Вчера и позавчера -30 было. Красноярск
В дневное 25.
Да, только тут чисто фансервис для драчунов )
И вообще, вы не понимаете - это другое...))
Ну мода. Это не делает это тупым, скорее наоборот: то что можно обычно верх тупизны.
Тут другое - в китае китайцы из низов могут пердеть в общепите, чавкать и орать как абосранные. А еще могут присесть посрать прям посредине улицы - это тоже мода у них, называется: "вылез из колхоза в город" - почему такое нельзя делать в китайских донатных помойках? ) А потому что это не прикольно.
Вот и продают что прикольно. Например кому то прикольно передёргивать на такой костюм и пускать слюнки...) По этому народ кипишует, а бабосики капают )
Ага, мода из разряда: "А король-то голый!" Раздевайте полностью, на большее ума всё равно не хватит)
