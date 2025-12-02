"Это мода": дизайнер Goddess of Victory: NIKKE объяснил, почему героиня игры ходит без штанов

Разработчики популярной мобильной игры Goddess of Victory: NIKKE столкнулись с волной критики после анонса праздничного костюма "Fortune Express" для персонажа по имени Бланк. Основное внимание игроков привлекло то, что персонаж носит пальто и сапоги, но без брюк - вместо них лишь полупрозрачные колготки и нижнее белье.

Многие фанаты сочли дизайн чрезмерно откровенным и дешевым фан-сервисом, отметив, что он выглядит как результат нехватки времени или усилий со стороны художников. В ответ на это главный дизайн-художник игры в своем аккаунте в соцсети X дал разъяснение:

Это мода “без брюк”. Это реально существующий стиль.

По словам художника, дизайн не является попыткой удешевить контент или проявлением лени - он отсылает к существующему мировому тренду. В последние годы модели и знаменитости действительно появлялись на публике в колготках или нижнем белье поверх комбинезонов, либо в полупрозрачных чулках с минималистичным бельем вместо традиционных штанов.

Пост с объяснением дизайнера привлек значительное внимание, набрав более 17,8 миллионов просмотров всего за три дня. Реакция сообщества остается неоднозначной: часть игроков приняла объяснение, в то время как другие по-прежнему считают, что тренд не оправдывает выбор для праздничного костюма в игре.