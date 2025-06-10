Ева из Stellar Blade появится в мобильной игре - Goddess of Victory: NIKKE

12 июня в мобильной игре Goddess of Victory: NIKKE состоится кроссовер с игрой Stellar Blade, в рамках которого игроки смогут получить персонажа Еву.

В обновлении также появятся два героя класса SSR и один класса SR, эксклюзивные события, уникальные скины и другие нововведения.

Коллаборация будет действовать ограниченное время, причем не все костюмы появятся сразу. Часть из них станет доступна лишь после 19 июня 2025 года.

Это обновление приурочено к релизу Stellar Blade на ПК, запланированному на 11 июня 2025 года.