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Goddess of Victory: NIKKE 04.11.2022
Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.8 103 оценки

Ева из Stellar Blade появится в мобильной игре - Goddess of Victory: NIKKE

Solstice Solstice

12 июня в мобильной игре Goddess of Victory: NIKKE состоится кроссовер с игрой Stellar Blade, в рамках которого игроки смогут получить персонажа Еву.

В обновлении также появятся два героя класса SSR и один класса SR, эксклюзивные события, уникальные скины и другие нововведения.

Коллаборация будет действовать ограниченное время, причем не все костюмы появятся сразу. Часть из них станет доступна лишь после 19 июня 2025 года.

Это обновление приурочено к релизу Stellar Blade на ПК, запланированному на 11 июня 2025 года.

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