Goddess of Victory: Nikke готовит коллаборацию с Persona

Разработчики постапокалиптической мобильной RPG Goddess of Victory: Nikke анонсировали коллаборацию с культовой серией японских ролевых игр. В отличие от многих партнерств, ограничивающихся одним тайтлом, на этот раз создатели решили охватить сразу три эпохи франшизы.

В коротком тизер-ролике, опубликованном в официальных соцсетях проекта, мелькают стилизованные логотипы и цветовая гамма, отсылающие к Persona 3, Persona 4 и Persona 5.

Детали предстоящего ивента пока держатся в секрете. В кулуарах обсуждается, что в отряд киборгов-защитников человечества вольются как минимум три ключевые героини из вселенной Persona. Помимо новых боевых единиц, ожидается введение тематических костюмов для существующих персонажей.