GODDESS OF VICTORY: NIKKE готовит масштабное празднование 4-й годовщины - разработчики покажут планы на будущее

Разработчики GODDESS OF VICTORY: NIKKE готовятся раскрыть подробности крупнейшего обновления этого года. Специальная трансляция будет посвящена четвёртой годовщине игры и состоится 24 октября в 13:00 по московскому времени.

В рамках эфира Level Infinite и SHIFT UP представят новых персонажей, эксклюзивные костюмы и специальное сюжетное событие. Кроме того, разработчики расскажут о внутриигровых акциях и других материалах, которые появятся в рамках праздничного обновления.

На этом планы создателей не заканчиваются. Во время трансляции также обещают рассказать о реальных мероприятиях, связанных с GODDESS OF VICTORY: NIKKE, а также поделиться дополнительными сюрпризами. Судя по масштабу анонсов, юбилейное обновление станет одним из ключевых событий для игры за последний год.

Трансляция начнётся 24 октября в 6:00 по восточному времени (EDT) на официальном YouTube-канале GODDESS OF VICTORY: NIKKE. К этому моменту проект уже успел преодолеть отметку в 45 миллионов загрузок по всему миру.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE доступна на ПК, iOS и Android. Игра продолжает регулярно получать новые сюжетные главы, персонажей и другие виды контента, а четвёртая годовщина станет очередным крупным этапом её развития.