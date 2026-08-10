Goddess of Victory: NIKKE и Persona объединятся в масштабной коллаборации с тремя героями

Level Infinite и Shift Up раскрыли подробности предстоящей коллаборации Goddess of Victory: NIKKE с серией Persona. Специальное событие Persona on Frontline стартует 13 августа и станет частью празднования 30-летия Persona.

В рамках кроссовера в Goddess of Victory: NIKKE появятся персонажи сразу из трёх игр серии: Persona 5 Royal, Persona 4 Golden и Persona 3 Reload. Всего игрокам предложат трёх новых героев — Макото Ниидзиму, Юкико Амаги и Айгис.

Первой станет доступна Макото Ниидзима из Persona 5 Royal, также известная как Квин. Её можно будет получить через ограниченный игровой баннер начиная с 13 августа. 20 августа к ней присоединится Юкико Амаги из Persona 4 Golden. Оба персонажа будут доступны в рамках своих баннеров до 10 сентября.

Третьей участницей коллаборации станет Айгис из Persona 3 Reload. В отличие от Макото и Юкико, она относится к SR-рангу и не потребует участия в ограниченном баннере. Получить Айгис можно будет за прохождение специального контента события, а также благодаря 14-дневному событию входа в игру.

Разработчики не ограничились добавлением самих персонажей. В рамках Persona on Frontline для Макото и Юкико подготовили дополнительные костюмы. Некоторые из них игроки смогут получить бесплатно, тогда как другие станут наградами игрового пропуска.

Таким образом, коллаборация охватит сразу три поколения Persona и позволит поклонникам Goddess of Victory: NIKKE встретиться с героями разных частей серии. При этом разработчики разделили персонажей по разным способам получения: две основные героини появятся в ограниченных баннерах, а Айгис можно будет разблокировать непосредственно за участие в мероприятиях.

Событие Persona on Frontline начнётся 13 августа. Коллаборация приурочена к 30-летию Persona и продлится до 10 сентября.