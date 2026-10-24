Goddess of Victory: Nikke отмечает 4-летие историей Мариан - обновление выйдет 29 октября

Shift Up представила сюжетный ролик четвёртого юбилейного обновления Goddess of Victory: Nikke — научно-фантастического RPG-шутера. Он показывает пробуждение Мариан, исследовательский комплекс, первые шаги героини по поверхности и тайны прошлого.

Мариан оказывается в незнакомом месте и отправляется изучать обширный научный объект. Её путь на поверхность должен привести к разгадке глубоко скрытых секретов мира, где человечество после вторжения Rapture вынуждено жить под землёй.

В Goddess of Victory: Nikke игроки собирают отряд героинь с разными специализациями, используют оружие и навыки Burst в сражениях с захватчиками. Юбилейное обновление продолжит историю одной из ключевых героинь игры.

Обновление выйдет 29 октября на PC и мобильных устройствах.