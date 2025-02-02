Goddess of Victory: Nikke получила обновление ко Дню святого Валентина

Ко Дню святого Валентина Goddess of Victory: Nikke получило крупное обновление с новыми персонажами, сюжетным ивентом и тематическими нарядами.

В игру добавили два SSR-персонажа для особого найма. Романтическая горничная Маст выступает в роли саппорта, уменьшая урон по союзникам и усиливая их атаку с помощью Burst-умения. Невинная горничная Анкор, в свою очередь, специализируется на лечении и повышает выживаемость команды.

Главным событием обновления стало сюжетное приключение Romantic Valentine, в котором игрокам предстоит взять на себя роль временного управляющего кафе горничных. В ходе истории появятся четыре загадочные героини и таинственный голографический персонаж. За прохождение уровней этой кампании можно заработать рекрутские ваучеры и ресурсы для улучшения навыков.

Обновился и гардероб персонажей. В Backstreet Maid Pass теперь доступен наряд Sin – Backstreet Dream, а за выполнение заданий в февральском Mission Pass можно получить Trony – Sweet Step. Кроме того, в магазин временно вернулся костюм Drake – Maid for Villain.

Помимо сюжетного события в Nikke добавили новые активности. В мини-игре Pirate Cafe предстоит обслуживать бесконечный поток пиратских клиентов. В рамках 14-дневного ивента Romance Drink ежедневный вход в игру приносит полезные награды, включая рекрутские ваучеры.

Кооперативное событие Coordinated Operation продлится до 2 февраля и позволит объединиться с другими игроками для сражения с боссом Blacksmith. А с 1 февраля стартует Full Burst Day, в котором можно получить дополнительные награды за участие в Interception и Simulation Room, а с 6 февраля станет доступен Solo Raid – особое испытание с рейтинговыми наградами.

Кстати, в конце прошлого года студия Shift Up анонсировала, что скоро в Goddess of Victory: Nikke пройдёт коллаборация с другим их проектом. В Nikke добавят Еву из Stellar Blade.