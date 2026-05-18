Goddess of Victory: Nikke заработала более миллиарда долларов - японский рынок превратил гачу в мировой феномен

Goddess of Victory: Nikke официально преодолела отметку в 1,3 миллиарда долларов мировой выручки. Для проекта, который многие на старте воспринимали как ещё одну нишевую аниме-гачy, это уже не просто успех — это полноценный выход в элиту мобильного рынка.

Согласно данным Sensor Tower, главный вклад в финансовый триумф внесла Япония. На неё приходится почти половина всей выручки игры — 48,3%. Следом идут Южная Корея и США. Причём в японских чартах App Store и Google Play Nikke удерживала первое место несколько дней подряд во время празднования 3,5-летия проекта — и это лучший результат с момента запуска в 2022 году.

Особенно сильно аудиторию подогрели юбилейные обновления с персонажами Anis: Star и Neon: Vision Eye. После запуска ивента ежедневная выручка выросла на 140%, а затем практически удвоилась ещё раз. Для жанра гача это уже показатель не просто популярности, а настоящей фанатской вовлечённости — когда новые герои становятся событием масштаба крупного DLC.

Важно и то, как агрессивно Shift Up продвигала игру. Реклама Nikke появилась на перекрёстке Сибуя в Японии, башне Намсан в Сеуле и даже на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Для мобильной игры это выглядит почти как кампания крупного кино-блокбастера, и подобный масштаб хорошо показывает, насколько серьёзным бизнесом сегодня стала индустрия гач.

Интересно наблюдать и за самой Shift Up. После успеха Stellar Blade студия окончательно перестала быть «командой одной мобильной игры». Сейчас Shift Up выглядит как один из самых быстрорастущих азиатских разработчиков, который одинаково уверенно чувствует себя и на консольном, и на мобильном рынке.

При этом феномен Nikke снова доказывает: несмотря на постоянную критику гача-модели, аудитория продолжает массово поддерживать проекты, которые умеют регулярно подогревать интерес новым контентом, персонажами и громкими ивентами. И пока конкуренты пытаются удержаться в топах пару месяцев, Nikke уже превратилась в одну из самых прибыльных аниме-игр современности.