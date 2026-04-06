IGN опубликовал шуточный анонс Goddess of Victory: Nikke World спустя 5 дней после 1 апреля

Издание IGN вызвало недоумение у своей аудитории, выложив на своем YouTube канале трейлер проекта Goddess of Victory: Nikke World 6 апреля 2026 года. Ситуация показалась зрителям необычной, поскольку данный ролик изначально являлся исключительно шуткой разработчиков, приуроченной к 1 апреля.

В представленном видео геймдиректор Ю Хен Сок с абсолютно серьезным видом рассказывает о планах по трансформации мобильного экшена в масштабную игру с открытым 3D миром. В ролике описывается дорожная карта развития франшизы на 10 лет вперед, а датой релиза указывается 2036 год. Студия Shift Up постаралась сделать видео максимально правдоподобным, что в итоге и ввело в заблуждение редакцию.

Аудитория канала, который насчитывает 19,8 млн подписчиков, быстро отреагировала на публикацию. Пользователи иронизируют над тем, что авторитетный портал поверил в фейковый анонс и выпустил материал с опозданием на 5 дней. Геймеры отмечают, что розыгрыш разработчиков оказался очень качественным, раз смог обмануть новостные издания.