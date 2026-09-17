Кроличьи образы и королевская битва: вышел патч Bunny Showdown для Goddess of Victory: Nikke

Мобильная гача Goddess of Victory: Nikke, созданная студией Shift Up, получила свежий патч от издателя Level Infinite. Главное пополнение ростера — две героини в кроличьих костюмах: Гильти в образе Mighty Bunny и Син в варианте Swift Bunny. Обе относятся к водной стихии, выполняют роль атакующих и вооружены снайперскими винтовками. Временный рекрутинг для Гильти доступен до 8 октября, а для Син — с 24 сентября по 15 октября.

Центральное развлечение обновления — полностью озвученное сюжетное событие COIN RUSH SHOWDOWN. По сюжету Командир становится участником королевской битвы, организованной на выставке производителей. Игрокам предлагают исследовать специальную карту с сюжетными и испытательными этапами, попробовать аркадную мини-игру THREE COMPANY RUMBLE и заработать ценные материалы.

Дополнительно в игре стартовал выборный рекрутинг зимних персонажей, вернулись лимитированные костюмы, а в архивы добавлено событие STAR ANIS.