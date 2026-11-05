Лаунчер Goddess of Victory: NIKKE распространял вредоносное ПО - под угрозой оказались данные игроков

Разработчики Goddess of Victory: NIKKE подтвердили вмешательство злоумышленников в работу ПК-версии игры. Посторонние лица изменили файлы скриптов лаунчера, из-за чего компьютеры пользователей могли подвергнуться заражению шпионским и другим вредоносным ПО. Shift Up и издатель Level Infinite сообщили об обнаружении проблемы 4 ноября и выпустили исправление, однако масштаб последствий пока устанавливается.

По данным независимого исследователя, опубликованным на GitHub, вредоносный код был внедрён в четыре JavaScript-файла на серверах Level Infinite ещё 27 сентября. При запуске лаунчера они могли загружать дополнительные программы с серверов злоумышленников. В результате хакеры потенциально получали возможность удалённо выполнять команды, просматривать файлы и похищать конфиденциальную информацию, включая учётные данные и токены доступа.

Риск касается пользователей ПК, запускавших лаунчер после компрометации файлов. При этом наличие вредоносного кода ещё не означает, что каждый такой компьютер действительно был заражён или что данные всех игроков похищены. Фактический ущерб пока неизвестен.

Для предварительной проверки исследователь предложил изучить файл debug.log в папке игры. Наличие строки «f2f_chan» может указывать на заражение. В таком случае рекомендуется сменить пароли с безопасного устройства и проверить систему. Разработчики также обещали опубликовать дополнительные инструкции и меры защиты.

Важно, что инцидент затронул именно ПК-версию Goddess of Victory: NIKKE. Пользователи, игравшие исключительно на мобильных устройствах, этой угрозе не подвергались. Ситуация особенно неприятна тем, что источником заражения стал официальный игровой лаунчер, которому пользователи обычно доверяют.