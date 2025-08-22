Милая анимешная Джилл Валентайн врывается в Goddess of Victory: Nikke

На Gamescom 2025 Level Infinite показала неожиданную коллаборацию: научно-фантастический шутер Goddess of Victory: Nikke объединится с Resident Evil в новом внутриигровом событии. Трейлер сразу задаёт мрачный тон: в разрушенном городе культ проводит жуткий ритуал, а затем персонажа Nikke по имени Поли хватают окровавленные руки. И вот появляется Джилл Валентайн, готовая вступить в бой.

Пока подтверждена только Джилл, но ролик намекает на возможное появление других культовых героев Capcom. Тематика события и хоррор-визуалы дают надежду увидеть и других персонажей, хотя леди Димитреску, скорее всего, не появится.

Level Infinite не раскрыла дату старта коллаборации, пообещав больше информации позже. Подробности о времени проведения события, новых заданиях и играбельных персонажах появятся на официальном сайте Goddess of Victory: Nikke и в соцсетях игры.

Шутер доступен на PC и смартфонах, а появление Джилл добавляет проекту неожиданный хоррор-колорит, смешивая боевых андроидов и биологический ужас.