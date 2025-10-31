ЧАТ ИГРЫ
Goddess of Victory: NIKKE 04.11.2022
Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.5 118 оценок

Мужчины тоже могут обижаться: жест, намекающий на "маленькие гениталии", вызвал скандал в игровой индустрии Южной Кореи

2BLaraSex 2BLaraSex

Как показал недавний инцидент с игрой Goddess of Victory: Nikke, обижаться могут не только женщины, но и мужчины, причем дело может дойти до масштабного скандала и официальных извинений со стороны разработчиков.

Популярная мобильная игра от корейской студии Shift Up (известной также по Stellar Blade), оказалась в эпицентре бури из-за, казалось бы, безобидного изображения. Речь идет о поздравительном арте, выпущенном в честь 1000-дней с момента запуска Nikke. На картинке три героини игры празднуют юбилей с тортом и подарками. Однако внимательные пользователи заметили нечто особенное в жестах двух персонажей.

Положение рук героинь было воспринято как использование жеста, известного как "крабовая лапка" или jibgeson. В Южной Корее его часто используют радикальные феминистки для насмешки над мужчинами, намекая на их маленькие гениталии. В стране с крайне напряженными отношениями между полами этот жест считается откровенно мизогинным и провокационным.

Слева оригинальный арт, справа исправленный:

Реакция мужской части комьюнити была мгновенной и жесткой. Соцсети и форумы взорвались волной критики, обвиняющей разработчиков в продвижении ненависти к мужчинам. В итоге студия Shift Up была вынуждена пойти на уступки: в течение короткого времени они заменили оригинальное изображение на отредактированное, где спорные жесты были убраны.

"Мы никогда не потерпим, чтобы кто-то намеренно вносил в Nikke разжигание ненависти или подходил к игре с таким настроем", - пояснил директор Nikke Хёнсук Юй. Он также добавил, что внутри студии были приняты меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Инцидент наглядно демонстрирует, что в вопросах чувствительности и права на обиду не существует границ. Даже крупным компаниям приходится отступать и прислушиваться к тому, что мужчины тоже могут обижаться.

Густой Туман

Извините

7
ZAUSA
Извините

А за то, что опередили, извиниться?

ThinFalco

Да и пёс с ними

6
Юрий Пенкин

а возбудились те у кого реально маленький что ли? азиаты

5
Tommy451

хз, выглядит как лениво нарисованные руки чем какой то запрятанный жест

5
ZNGRU

При чем тут унылая картинка и мужицкие яйцы?
Я в упор не вижу тут никакой связи.
С таким же успехом средний палец символизирует стояк от сисек.

4
Пользователь ВКонтакте

Когда-нибудь они поймут, что размеры всего от хотений не меняется а обижаться на природу такое себе... // Руслан Варнин

3
Twiceasniceasguys

соболезную 😂😂😂

2
Elkanter

О каком жесте идет речь я ничего не увидел

2
enigmahas

В Южной Корее реально бабы с мужиками воюют. Даже до убийств доходит. Так что это была серьёзная провокация.

2
Givemethedust

ИИ-культяпки во всей красе

1
