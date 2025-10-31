Мужчины тоже могут обижаться: жест, намекающий на "маленькие гениталии", вызвал скандал в игровой индустрии Южной Кореи

Как показал недавний инцидент с игрой Goddess of Victory: Nikke, обижаться могут не только женщины, но и мужчины, причем дело может дойти до масштабного скандала и официальных извинений со стороны разработчиков.

Популярная мобильная игра от корейской студии Shift Up (известной также по Stellar Blade), оказалась в эпицентре бури из-за, казалось бы, безобидного изображения. Речь идет о поздравительном арте, выпущенном в честь 1000-дней с момента запуска Nikke. На картинке три героини игры празднуют юбилей с тортом и подарками. Однако внимательные пользователи заметили нечто особенное в жестах двух персонажей.

Положение рук героинь было воспринято как использование жеста, известного как "крабовая лапка" или jibgeson. В Южной Корее его часто используют радикальные феминистки для насмешки над мужчинами, намекая на их маленькие гениталии. В стране с крайне напряженными отношениями между полами этот жест считается откровенно мизогинным и провокационным.

Слева оригинальный арт, справа исправленный:

Реакция мужской части комьюнити была мгновенной и жесткой. Соцсети и форумы взорвались волной критики, обвиняющей разработчиков в продвижении ненависти к мужчинам. В итоге студия Shift Up была вынуждена пойти на уступки: в течение короткого времени они заменили оригинальное изображение на отредактированное, где спорные жесты были убраны.

"Мы никогда не потерпим, чтобы кто-то намеренно вносил в Nikke разжигание ненависти или подходил к игре с таким настроем", - пояснил директор Nikke Хёнсук Юй. Он также добавил, что внутри студии были приняты меры для предотвращения повторения подобных инцидентов.

Инцидент наглядно демонстрирует, что в вопросах чувствительности и права на обиду не существует границ. Даже крупным компаниям приходится отступать и прислушиваться к тому, что мужчины тоже могут обижаться.