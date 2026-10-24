Новые героини, сюжет и музыка из Stellar Blade - Goddess of Victory: Nikke готовится к четвёртой годовщине

Четвёртый день рождения Goddess of Victory: Nikke обещает быть насыщенным. Разработчики представили большой боевой трейлер юбилейного обновления, которое добавит в игру новых персонажей, сюжетные главы, костюмы и множество других новинок.
Главными событиями станут продолжение основной истории и появление новых играбельных героинь. Помимо свежего контента, игроков ждут дополнительные наряды для персонажей и специальные награды, приуроченные к годовщине.
Одним из самых любопытных сюрпризов стало музыкальное сотрудничество со Stellar Blade — другим проектом студии Shift Up. В рамках празднования в Nikke появится музыка из популярного экшена. Также разработчики добавят поддержку испанского языка и проведут мероприятия для поклонников игры за пределами виртуального мира.
Юбилейное обновление выйдет 29 октября на PC и мобильных устройствах.
Игра безбожно устарела.
Пора бы убить вообще всех нах и начинать новую гачу-парашу Nikke 2 со вкусом геншина. Или что там сейчас на фото-рамках популярно?
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