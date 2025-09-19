ЧАТ ИГРЫ
Goddess of Victory: NIKKE 04.11.2022
Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.6 115 оценок

Помимо Джилл, в кроссовере между Goddess of Victory: Nikke и Resident Evil появятся Ада и Клэр

2BLaraSex 2BLaraSex

Корейские разработчики Shift Up опубликовали полноценный рекламный ролик грядущего кроссовера между популярной мобильной игрой Goddess of Victory: Nikke и легендарной хоррор-франшизой Resident Evil, который подтвердил появление ещё двух известных героинь: Клэр Редфилд и Ады Вонг.

Сюжет коллаборации под названием "REBORN EVIL" разворачивается вокруг заброшенной церкви, где распространяется загадочная инфекция NEO-вируса. Девушки из отряда Никке отправляются на расследование, где сталкиваются с тремя героинями из вселенной Resident Evil. Старт события запланирован на следующую среду, 24 сентября.

J a r v i s

На этом моменте мне захотелось такой шутан, с сочной ггшкой и атмосферной, 2.5D графикой

2