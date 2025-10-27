Разработчики Goddess of Victory: NIKKE поделились планами на третью годовщину

Команда разработчиков студии Shift Up выпустила специальное видео, посвященное грядущей третьей годовщине мобильного хита Goddess of Victory: NIKKE. Директор Ю Хён-сок вместе с ведущими специалистами по сценарию, звуку и арту в деталях рассказал о новом контенте и поделился планами по дальнейшему улучшению игры.

Ключевым событием третьей годовщины станет масштабный сюжетный ивент. По словам сценариста Чон Джэ-сона, он будет очень тесно связан как с основной историей, так и с побочными линиями. В центре внимания окажутся отряды Counters и Pioneer, которые одновременно столкнутся с серьезными событиями. Исход этих историй заложит основу для совершенно новой главы в мире NIKKE. Разработчики отметили, что этот сюжет был для них самым ожидаемым проектом 2025 года и в него вложено много сил.

Вместе с новой историей игроков ждет и пополнение в рядах Никке. Была представлена Наюта — четвертый член отряда Pioneer. Концептуально отряд создавался по образу классической JRPG-пати, где уже есть танк, дилер и хилер. Наюта займет роль персонажа поддержки, а ее образ вдохновлен тематикой монахов. Арт-директор Чхэ Чжи-юн (Kkuem) рассказала, что ее дизайн включает элементы восточного стиля, а такие детали как нимб, сферы и закрытые глаза подчеркивают умиротворенную атмосферу. Музыкальный директор Cosmograph дополнил, что для Наюты была написана тема в стиле этнического метала, чтобы отразить ее сильный и в то же время сложный характер. Также был представлен новый босс Либералио, чей образ основан на медузе и олицетворяет преданность Королеве Рэпчеров.

Помимо праздничного контента, команда затронула и планы на будущее развитие игры. Директор Ю Хён-сок рассказал о формировании новой группы QM (Quality Management, или управление качеством), которая будет отвечать за улучшение процессов разработки, в том числе за балансировку персонажей и контента вроде одиночных рейдов. Разработчики признали, что производство сложных боссов и персонажей занимает до восьми месяцев, что иногда приводит к задержкам и разбалансировке. Новая команда поможет оптимизировать эти процессы, чтобы более оперативно реагировать на отзывы игроков и поддерживать качество на высоком уровне. Отдельно была затронута тема технической оптимизации. Создатели понимают недовольство игроков размером клиента и потреблением памяти, объясняя это тем, что в NIKKE используется большое количество высококачественных 2D-ресурсов для всех пяти персонажей одновременно. В будущем команда продолжит работу над улучшением загрузки и оптимизацией памяти, возможно, добавив новые опции для настройки графики.

В завершение команда разработчиков поблагодарила игроков за постоянную поддержку и пообещала, что в 2026 году NIKKE станет еще лучше.