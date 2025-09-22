Разработчики Goddess of Victory: NIKKE показали физику Ады, Клэр и Джилл

В преддверии кроссовера c Reborn Evil, который стартует уже 24 сентября, создатели Goddess of Victory: Nikke опубликовали новые трейлеры с участием Ады Вонг, Клэр Редфилд и Джилл Валентайн. В каждом ролике демонстрируются характерные для героинь боевые навыки, фирменное оружие и возможности физического движка игры.

В трейлере Ада предстает в роли атакующего персонажа Burst 3, вооруженного арбалетом с режимом автоматического огня. В зависимости от состава отряда, ее набор навыков позволяет ей либо усиливать себя, либо поддерживать других союзников Burst 3. Активировав свой навык Burst, она наносит более сильный урон благодаря повышенной огневой мощи. Трейлер демонстрирует ее анимации и тактический стиль, правда, трудно не заметить, что пресловутая физика игры также работает на полную катушку.

Клэр - боец поддержки, вооруженная гранатометом H1. Ее способность Burst позволяет ей мгновенно смешивать целебные травы, восстанавливая HP и снимая дебаффы со всей команды. А вот лечат ли травы укачивание - пока неизвестно.

Трио дополняет Джилл, вооруженная штурмовой винтовкой Lightning Eagle. Ее навык Burst Skill позволяет ей перезаряжать особыми патронами, которые увеличивают урон и обходят защиту противника. Трейлер демонстрирует быструю стрельбу и анимацию перезарядки, подчеркивая важную роль Джилл в команде.

В отличие от прошлых кроссоверов, где акцент делался на косметические изменения, в данном случае основное внимание уделяется сюжету: Ада, Джилл и Клэр напрямую участвуют в миссиях события. События кроссовера разворачиваются в разрушающемся особняке, охваченном вирусом NEO, где отряд A.C.P.U. Nikke встречает главных героев Resident Evil.

Goddess of Victory: Nikke доступна на ПК и мобильных устройствах с iOS и Android.