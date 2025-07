Состоялся оркестровый концерт NIKKE: Melodies of Victory

Состоялся первый оркестровый концерт по мотивам мобильной игры GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Мероприятие под названием Melodies of Victory представило поклонникам игры уже знакомый саундтрек в новом симфоническом прочтении.

Концертная программа включала в себя аранжировки как для оркестра, так и с участием приглашенной вокалистки Pernelle. Прозвучали различные композиции, которые сопровождают игроков в сюжетных событиях, включая заглавную тему WE RISE, а также треки Satellites, THE RED HOOD, SO PLAYFUL и In Neverland. Помимо музыкальных номеров, программа содержала оригинальную сюжетную часть с озвучкой, подготовленную специально для посетителей концерта.

Изначально живые выступления прошли в Японии 11 января 2025 года в национальном зале Pacifico Yokohama. Позже, 15 февраля 2025 года, концерт состоялся в Южной Корее в Grand Peace Palace университета Кёнхи. Для мировой аудитории была организована бесплатная онлайн-трансляция на официальном YouTube канале проекта, которая прошла 16 июля 2025 года.