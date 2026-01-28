Студия Shift Up раскрыла планы по развитию Goddess of Victory: NIKKE на 2026 год, представив подробную дорожную карту обновлений вплоть до октября. Разработчики сразу уточнили, что контент, связанный с направлением Surface, временно откладывается: его начнут постепенно внедрять во второй половине 2026 года и продолжат развивать уже в 2027-м. При этом основной упор в ближайший год будет сделан на сюжет, рейды и системные улучшения.

Согласно опубликованному графику, в феврале 2026 года игроков ждёт продолжение основной сюжетной линии, обновление босса одиночного рейда в Музее, а также новые любимые предметы для Сенти, Моран, Привати и Цвай. В апреле выйдет ещё одно сюжетное обновление вместе с расширением побочных историй. Июль принесёт свежего рейдового босса и улучшения системы Favorite Items, а в августе разработчики вновь продолжат основную историю. В октябре запланировано обновление как основной, так и побочной сюжетных линий, а в ноябре ожидается крупный апдейт, приуроченный к четвёртой годовщине игры, с новой сюжетной аркой события.

Отдельно Shift Up подтвердила появление нового SSR-персонажа Вельвет. Она относится к линии Тетра, играет роль саппорта и усиливает команду разнообразными баффами, используя снайперскую винтовку Femme Fatale. Баннер Вельвет будет доступен с 29 января по 11 февраля 2026 года, после чего персонаж появится и в стандартном пуле.