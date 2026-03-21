В NIKKE пройдет коллаборация с Razer: новый скин Viper и лимитированный мерч

Level Infinite готовит кроссовер для Goddess of Victory: NIKKE - уже с 26 марта 2026 года в игре стартует коллаборация с брендом Razer. Событие добавит в шутер фирменную неоновую эстетику и тематический контент.
Главная фишка - новый облик для Вайпер под названием «Punky Street». Скин выполнен в духе геймерской периферии и получит уникальную озвучку. Забрать его можно будет через специальный боевой пропуск или вместе с покупкой лимитированных физических наборов.
К запуску коллаборации подготовили коллекционные боксы Heartbeat Temptation, которые появятся в продаже в Китае, Японии и Южной Корее. Внутри:
- беспроводная гарнитура Razer Kraken Kitty V2 BT в белом цвете со стикерами
- мышь Razer Orochi V2 с эксклюзивным дизайном
- акриловая фигурка персонажа
- светящиеся значки
- код на внутриигровой скин
Тем, кто не планирует покупать мерч, тоже будет чем заняться: в игре появятся бесплатные награды за выполнение миссий. Среди них - тематическая рамка профиля и уникальный титул.
Всем сексуализациям сексуализация. Выглядит как хентай отчётливее промо ZZZ
