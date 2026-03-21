В NIKKE пройдет коллаборация с Razer: новый скин Viper и лимитированный мерч

Level Infinite готовит кроссовер для Goddess of Victory: NIKKE - уже с 26 марта 2026 года в игре стартует коллаборация с брендом Razer. Событие добавит в шутер фирменную неоновую эстетику и тематический контент.

Главная фишка - новый облик для Вайпер под названием «Punky Street». Скин выполнен в духе геймерской периферии и получит уникальную озвучку. Забрать его можно будет через специальный боевой пропуск или вместе с покупкой лимитированных физических наборов.

К запуску коллаборации подготовили коллекционные боксы Heartbeat Temptation, которые появятся в продаже в Китае, Японии и Южной Корее. Внутри:

беспроводная гарнитура Razer Kraken Kitty V2 BT в белом цвете со стикерами

мышь Razer Orochi V2 с эксклюзивным дизайном

акриловая фигурка персонажа

светящиеся значки

код на внутриигровой скин

Тем, кто не планирует покупать мерч, тоже будет чем заняться: в игре появятся бесплатные награды за выполнение миссий. Среди них - тематическая рамка профиля и уникальный титул.