"Жалкий фарс": фанаты NIKKE обрушились на Atlus из-за "слишком плоских" форм героинь Persona

Коллаборация Persona и NIKKE вызвала негативную реакцию среди игроков из-за дизайна персонажей. Многие фанаты NIKKE считают, что Atlus подвергла персонажей Persona цензуре и сделала их менее откровенными по сравнению с привычным стилем игры.

Игроки ожидали, что персонажи кроссовера будут адаптированы с тем же уровнем фансервиса, который характерен для собственных героинь NIKKE. Однако итоговый дизайн разочаровал часть аудитории, особенно на фоне оригинальных игр Persona.

При этом речь идёт о масштабном официальном кроссовере сразу с тремя играми серии — Persona 3 Reload, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal. Разработчики NIKKE официально объявили событие под названием «PERSONA ON FRONTLINE», которое должно начаться 13 августа.

Несмотря на официальный статус сотрудничества, многие игроки уже выразили недовольство внешним видом персонажей. Один из фанатов назвал результат «жалким фарсом» и задался вопросом, зачем вообще проводить подобные коллаборации, если персонажам в итоге делают настолько «плоские задницы».