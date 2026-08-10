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Goddess of Victory: NIKKE 04.11.2022
Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Кооператив
7.2 130 оценок

"Жалкий фарс": фанаты NIKKE обрушились на Atlus из-за "слишком плоских" форм героинь Persona

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Коллаборация Persona и NIKKE вызвала негативную реакцию среди игроков из-за дизайна персонажей. Многие фанаты NIKKE считают, что Atlus подвергла персонажей Persona цензуре и сделала их менее откровенными по сравнению с привычным стилем игры.

Игроки ожидали, что персонажи кроссовера будут адаптированы с тем же уровнем фансервиса, который характерен для собственных героинь NIKKE. Однако итоговый дизайн разочаровал часть аудитории, особенно на фоне оригинальных игр Persona.

Goddess of Victory: NIKKE и Persona объединятся в масштабной коллаборации с тремя героями

При этом речь идёт о масштабном официальном кроссовере сразу с тремя играми серии — Persona 3 Reload, Persona 4 Golden и Persona 5 Royal. Разработчики NIKKE официально объявили событие под названием «PERSONA ON FRONTLINE», которое должно начаться 13 августа.

Несмотря на официальный статус сотрудничества, многие игроки уже выразили недовольство внешним видом персонажей. Один из фанатов назвал результат «жалким фарсом» и задался вопросом, зачем вообще проводить подобные коллаборации, если персонажам в итоге делают настолько «плоские задницы».

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Комментарии:  22
Ваш комментарий
Danny Lamb

Ну то есть в вот такой игре пропали жопы у героинь Персоны... Цирк

19
TerrificAlba

Вот если этим малолеткам сделать игру с геймплеем,где только задницы с пистолетами бегают, они тогда успокоятся??

9
Mad_cloud

Так бывает,сдули округлости

7
DemandingRufus

Натуралистичные ягодицы для азиаток.

2
firefox0047

Я может слепой, но в чем проблема. И при всем уважении ну не могут они школьниц нарисовать такими как нам надо, опасно так сказать для бренда

2
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