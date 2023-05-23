Похоже, что авторы Godfall работают над неанонсированным проектом для ПК ©

Согласно профилю LinkedIn ведущего дизайнера Godfall, Counterplay Games работает над совершенно новым проектом, созданным для ПК. Студия, ответственная за первый эксклюзив для PlayStation 5, пока не анонсировала предстоящую игру. Но, судя по профилю геймдизайнера Пола Бойла, который работал над игрой в 2021-2022 годах, она находится в разработке уже довольно давно.

Кроме этого, информации не так много, но теперь мы знаем, что Counterplay Games, возможно, разрабатывает две игры. Еще в декабре 2021 года студия разместила объявление о вакансии для кооперативного фэнтезийного шутера, основанного на новом IP. Таким образом, похоже, что это не продолжение Godfall и не эксклюзив для PlayStation, а игра для следующего поколения.

Только время покажет нам больше об этих предстоящих играх Counterplay Games, но остается надеяться, что они будут лучше, чем Godfall. Ролевой экшен 2020 года не имел большого успеха. Ролевая игра получила смешанные отзывы критиков, а фанаты тоже не очень ее полюбили. Godfall была первым эксклюзивом, который Sony анонсировала для PlayStation 5 еще на церемонии награждения 2019 Game Awards.

Разработанная на движке Unreal Engine 4,.она вышла одновременно на PC и PS5 12 ноября 2020 года от американской компании Gearbox Publishing. Впоследствии студия портировала Godfall на PlayStation 4 в 2021 году и, наконец, на Xbox One, Xbox Series X и Xbox Series S в апреле 2022 года.