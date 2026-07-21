Разработчики Godfall восстановили сетевые функции игры спустя годы после прекращения поддержки

Сетевые функции ролевого экшена Godfall были полностью восстановлены совместными усилиями оригинальных разработчиков и издателей. Обновление вышло 20 июля 2026 года, несмотря на то что проект давно не получает новый контент и не находится в активной разработке.

В последние годы игроки сталкивались с постепенным ухудшением работы многопользовательского режима в Godfall, что вызывало жалобы в сообществе. Для решения этой проблемы бывшие сотрудники студии Counterplay Games, а также представители издательств Gearbox Publishing и 2K вновь объединились, чтобы вернуть полную работоспособность серверам и обеспечить доступность мультиплеера.

Разработчики подчеркнули, что их главной целью было сохранение функционала игры для пользователей в обозримом будущем. Несмотря на то что активное производство контента для проекта прекращено, специалисты полностью устранили накопившиеся сетевые неполадки, мешавшие совместному прохождению.

Многие пользователи положительно встретили эту инициативу, однако в обсуждениях на платформе Steam часть аудитории выразила надежду на выпуск полноценного офлайн-патча. На данный момент игра все еще требует постоянного подключения к интернету для сохранения прогресса и запуска одиночной кампании, что беспокоит игроков из-за риска закрытия серверов в будущем.

Godfall изначально вышла в 2020 году на консоли PlayStation 5 и на ПК в магазине Epic Games Store, а в 2022 году добралась до Steam в формате расширенного издания Godfall Ultimate Edition. Проект представляет собой ролевой экшен с упором на ближний бой и сбор экипировки, где игроки в роли рыцарей Валориана сражаются в фэнтезийном мире.