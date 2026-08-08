Анонсирован мрачный соулслайк Godless Dawn от одиночного разработчика с полной русской озвучкой

Инди-сцена пополнилась очередным амбициозным проектом в жанре экшен-RPG под названием Godless Dawn. За разработку и издание игры отвечает студия Hawk Studio Entertainment, состоящая всего из одного человека. Проект предложит погружение в мрачный мир, где боги хранят молчание, а древние королевства медленно гниют изнутри под тяжестью собственных грехов. Выход игры запланирован на 1 квартал 2027 года на ПК в сервисе Steam.

Сюжетная завязка рассказывает о могущественном легионе, который раньше успешно подавлял хаос по всему миру. Порядок пал в результате предательства одного из рыцарей самого ордена. Игрокам предстоит взять под управление воина, истребившего собственных братьев. Герою предстоит пройти сквозь разрушенные земли и узнать истинную причину молчания богов, а также выяснить, почему восходящая заря больше не является священной.

Геймплей базируется на классических механиках соулслайков с акцентом на весомые удары, тактическое уклонение и постоянный поиск уязвимостей в поведении противников. Каждое оружие обладает уникальной дистанцией и скоростью атаки, а враги заставляют подстраиваться под их индивидуальный темп. Разработчик обещает вариативность билдов, возможность экспериментировать со снаряжением и связный исследовательский мир, состоящий из проклятых подземелий, запечатанных кровью городов и забытых замков.

Боссы в проекте позиционируются не просто как проверка реакции, а как полноценные личности с трагической судьбой. Как отмечено в описании проекта, каждое чудовище когда-то было человеком, а каждый приговор когда-то начался с выбора. За каждым монстром скрывается сломленная вера или искаженная цель, а победы позволяют по частям собирать темную историю вселенной. Также автор подчеркивает, что те, кто не склоняет головы, остаются без короны, а те, кто не умирает, несут на себе собственное поражение.

Несмотря на статус соло-разработки, автор уже открыл сбор заявок на закрытое тестирование ранней сборки. Выбранные участники смогут опробовать игру на ПК и сразиться с 3 сложными боссами, чтобы помочь оптимизировать баланс до выхода публичной демоверсии. Для участия в тестировании пользователям предлагается заполнить анкету с указанием характеристик компьютера и своего опыта в играх жанра соулслайк.

Особый интерес вызывает языковая поддержка проекта. В карточке игры в Steam уже заявлены 16 языков, при этом Godless Dawn получит не только русский интерфейс и субтитры, но и полную русскую озвучку. Помимо русского языка, полноценным дубляжем смогут похвастаться только английская и турецкая версии.

Системные требования оказались вполне доступными для современного проекта. Для запуска на минимальных настройках в разрешении 1080p потребуются процессор уровня Intel Core i5-4460 или AMD FX-8350, 8 ГБ оперативной памяти и видеокарта уровня NVIDIA GeForce GTX 1060 на 6 ГБ или AMD Radeon RX 580. В рекомендованных требованиях указаны процессор Intel Core i7-8700, 16 ГБ ОЗУ, видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 и 30 ГБ свободного места на накопителе.