Студия NextGenium показала первый геймплей славянского экшена Godreaper и раскрыла системные требования

Студия NextGenium представила дебютный геймплейный трейлер мрачного приключенческого экшена Godreaper, разрабатываемого на движке Unreal Engine 5 для ПК. В опубликованном ролике авторы продемонстрировали сражения от третьего лица, расчленение монстров и локации гибнущей древней земли. При этом в финале видео указано релизное окно осень 2026 года, тогда как на открывшейся странице в сервисе Steam датой выхода проекта значится 2027 год.

Сюжет игры отправляет пользователей в мир славянского темного фэнтези. В центре истории находится богатырь Заремир, которому предстоит спасти родные земли от тотального уничтожения. Согласно завязке, корни Мирового Древа поразила неведомая порча, ослепившая древних богов и превратившая их в безумных деспотов. Пока твари из Нави разоряют поселения, а с восточных рубежей наступает смертоносная орда, герою необходимо отыскать свою семью, возродить богатырское братство и сразиться со свихнувшимися небожителями.

Игровой процесс сочетает элементы метроидвании и исследование бесшовного полуоткрытого мира. В сражениях богатырь использует удары щитом, разрушает броню врагов слой за слоем и применяет древнюю стихийную магию, позволяющую тушить огонь холодом, разить электричеством или сжигать порождения Нави яростным пламенем. Ключевой особенностью арсенала стал левитирующий живой клинок, наделенный собственным разумом и способный уничтожать нечисть на расстоянии.

Разработчики не скрывают своих амбиций и прямо называют источники вдохновения. Как заявили представители студии NextGenium, при создании боевой системы, схваток с боссами и общего темпа команда ориентировалась на God of War, Elden Ring, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и Final Fantasy XVI. При этом молодая студия, начавшая деятельность в конце 2022 года, в настоящее время заявляет о разработке сразу 7 различных проектов силами команды из 80 авторов.

На странице в магазине авторы прямо указали, что алгоритмы искусственного интеллекта применялись для генерации базовых концептов, части 2D-ассетов, рекламных изображений, а также черновой озвучки персонажей, которую в дальнейшем дорабатывали вручную.

Опубликованные системные требования привлекают внимание техническими нюансами. Для работы игры в разрешении 1080p при 60 кадрах в секунду на высоких настройках графики даже в минимальной конфигурации указана необходимость включения масштабирования DLSS или FSR. В минимальных требованиях значатся процессоры Intel Core i5-10400 или AMD Ryzen 5 3600, 16 ГБ оперативной памяти и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 6600 XT. Для комфортной игры в рекомендованных параметрах указаны чипы Intel Core i5-12400F или AMD Ryzen 5 5600X, а также видеокарты уровня NVIDIA GeForce RTX 3070 с 8 ГБ памяти или AMD Radeon RX 6700 XT. Игра потребует 60 ГБ свободного места исключительно на накопителе SSD.

Перед полноценным релизом создатели намерены провести закрытое тестирование проекта. Подача заявок на участие в плейтесте через магазин Steam уже открыта.