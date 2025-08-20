Разработчики Wolcen: Lords of Mayhem наконец-то полноценно анонсировали своей следующий проект - Gods, Death & Reapers

На выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025 студия Wolcen, известная по своему изометрическому экшену Wolcen: Lords of Mayhem, официально представила свою следующую игру. Проект, ранее известный под кодовым названием Project Pantheon, получил финальное имя — Gods, Death & Reapers.

Разработчики описывают жанр своей новой игры как «ExtrAction RPG» — это амбициозная смесь hack-and-slash экшена в духе Diablo и высокорискованного геймплея эвакуационных шутеров, таких как Escape from Tarkov.

Действие Gods, Death & Reapers развернется в жестоком загробном мире, где мифологии реальны, а боги исчезли. Игрокам, завербованным самой Смертью, предстоит восстанавливать баланс в хаотичных мирах, начиная со скандинавской мифологии.

Игровой процесс строится вокруг вылазок на опасные локации из своего убежища. В этих PvEvE-сражениях предстоит биться как с монстрами, так и с другими игроками. Ставки высоки: в случае смерти вы теряете всю добычу, которую несли с собой. Только успешная эвакуация позволяет сохранить ценные награды, которыми затем можно будет торговать с другими игроками.

Игра будет распространяться по модели free-to-play. В будущем разработчики планируют добавить однопользовательскую сюжетную кампанию и кооперативные PvE-миссии для тех, кто не любит постоянное PvP-напряжение.

Для всех желающих уже открыта запись на закрытое альфа-тестирование на странице игры в Steam, а текущий этап продлится до 24 августа. Gods, Death & Reapers разрабатывается для ПК, дата полноценного релиза пока не объявлена.