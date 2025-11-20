Стартовал четвертый этап закрытого альфа-тестирования изометрического экшена Gods, Death & Reapers

Студия Wolcen официально объявила о начале четвертого этапа закрытого альфа-тестирования своего ролевого экшена Gods, Death & Reapers. Данная сессия продлится до 26 ноября 2025 года и привносит в игру, ранее известную как Project Pantheon, наиболее масштабные изменения с момента начала разработки. Ключевым нововведением стал долгожданный сюжетный режим, который позволяет пользователям исследовать загробный мир в одиночку и офлайн без риска потерять экипировку в сражениях с другими игроками.

Помимо безопасного одиночного прохождения, разработчики сохранили и классический режим эвакуации с элементами PvPvE, где ставки по-прежнему высоки. География игрового мира расширилась за счет добавления новой карты Хельхейм. Это мрачная территория, вдохновленная скандинавскими мифами, где игрокам предстоит столкнуться с новой враждебной фракцией Недостойных. Эти противники обитают на побережье Настронд и представляют собой души клятвопреступников, осужденных Тюром.

Существенным изменениям подверглась и техническая часть игрового процесса. В альфа-версии представлена переработанная система обучения под названием Яма, которая призвана помочь новичкам быстрее освоиться с механиками выживания. База игрока, именуемая Святилищем, получила обновленный дизайн и новые постройки для крафта, а также возможность базовой кастомизации внешности персонажа. Расширился и арсенал умений, включая новые способности для копий, топоров и посохов.

В честь запуска тестирования авторы также проводят специальное событие с испытаниями, в рамках которого участники могут соревноваться в таблицах лидеров по количеству убийств и скорости прохождения заданий. Доступ к игре предоставляется волнами, и пользователи все еще могут подать заявку на участие через страницу в магазине Steam. Полноценный релиз Gods, Death & Reapers запланирован на 2026 год.