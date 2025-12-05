Wolcen Studio показала свежий геймплей мрачного экшена Gods, Death & Reapers и подтвердила релиз в 2026 году

Если вы полагали, что жанр «диаблоидов» уже исчерпал лимит мрачности, а модная механика эвакуаций подходит исключительно тактическим шутерам, то у создателей Wolcen: Lords of Mayhem готов весомый контаргумент. Студия продолжает развивать идею смешения эстетики темного фэнтези с высокими ставками, где гибель персонажа — это не загрузка чекпоинта, а реальная горечь потери.

В рамках презентации PC Gaming Show: Most Wanted студия Wolcen Studio представила новый трейлер своего проекта Gods, Death & Reapers. Напомним, что игра была полноценно анонсирована еще в августе этого года, а буквально в ноябре разработчики успешно завершили уже четвертый этап закрытого альфа-тестирования. Свежий ролик позволил широкой аудитории вновь взглянуть на прогресс разработки и погрузиться в атмосферу постапокалиптического загробного мира, где все боги уничтожены, а единственным повелителем осталась сама Смерть.

Игрокам предстоит вжиться в роль Жнецов, вынужденных служить этому безжалостному господину. Разработчики описывают жанр игры как «ExtrAction RPG» — гибрид классического изометрического слэшера и механик PvPvE-экстракции. Геймплей строится на вылазках на мифологические карты: вам нужно уничтожать монстров, использовать магические способности (например, призыв призрачных щитов) и сражаться с другими игроками за добычу. Если Жнец погибнет до эвакуации, все найденные сокровища останутся на поле боя.

Для тех, кто предпочитает более спокойный геймплей, в будущем обещают добавить сюжетный режим и кооперативный PvE, но эти функции появятся на более поздних этапах. Выход Gods, Death & Reapers в раннем доступе Steam запланирован на следующий год, а набор участников для будущих тестов всё ещё продолжается.