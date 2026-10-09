Состоялся анонс мрачной научно-фантастической пошаговой тактики Gods With Badges

Независимая студия Strange Scaffold официально анонсировала свой новый проект под названием Gods With Badges, представив его в рамках цифрового мероприятия Triple-i Initiative. Глава студии Ксалавье Нельсон младший назвал эту нарративную тактическую стратегию самым амбициозным творением в истории команды и раскрыл необычную историю создания игры, которая изначально разрабатывалась польской студией Artificer, известной по тактике Hard West. Проект сменил создателей, и теперь новая команда полностью перерабатывает сюжетное наполнение, визуальный стиль и механики на базе полученного исходного кода.

Сюжетная линия этого одиночного психологического триллера посвящена истории опального офицера полиции Харроу Маклеллан, которую переводят обратно на её прежний пост в антиутопический город будущего Скархельм. В процессе несения службы главная героиня сталкивается со специфическими стимулами судебной системы и постепенно отдаляется от граждан, которых обязана защищать. Игровой процесс завязан на постоянном переходе от сложных диалоговых сценариев к пошаговому тактическому бою, обнажающему циничную внутреннюю сторону работы правоохранительных органов.

Главной геймплейной особенностью новинки станет уникальная интерактивная механика использования нагрудной боди-камеры. Игрок сможет намеренно отключать устройство видеофиксации прямо во время выполнения заданий, чтобы разблокировать уникальные реплики в диалогах, получить доступ к скрытым боевым возможностям и жестоко ликвидировать подозреваемых на месте. В боевой системе авторы реализуют необычную концепцию, где преступники не вступают в затяжные перестрелки, а пытаются сбежать через определённое количество ходов.

Каждый противник на поле боя обладает своей скрытой ценностью за арест или убийство, сформированной на основе его внутриигрового досье и рапорта. Пользователю придётся балансировать между экономическими выгодами департамента и собственной совестью, самостоятельно определяя чужие судьбы в условиях абсолютной власти. В настоящее время точная дата релиза пошаговой стратегии не определена, однако её официальная страница уже доступна в цифровом магазине Steam для добавления в списки желаемого.