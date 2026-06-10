Godzilla возвращается в бой: Destroy All Monsters Melee Remastered выйдет на Unreal Engine 5 уже 3 ноября

Классический арена-файтинг с кайдзю получает вторую жизнь — Atari и Pipeworks официально анонсировали Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered. Ремейк культовой игры 2002 года выйдет 3 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК (Steam), а его цена составит 29,99 долларов. Версия для Switch 2 обойдётся дороже — 39,99 долларов, а физические издания заявлены только для PS5.

Главное отличие обновлённой версии — переход на Unreal Engine 5, что должно заметно усилить визуальную часть и кинематографичность сражений. Разработчики обещают полностью переработанную графику и обновлённые системы прогрессии, включая более гибкую разблокировку контента. Теперь монстров, арены и коллекционные предметы можно открывать в любом порядке, что делает прохождение более свободным.

В основе по-прежнему остаётся тот самый арена-файтинг, где игроки выбирают кайдзю и устраивают разрушительные драки на восьми локациях — от реальных городов до Острова Монстров и инопланетного корабля-матки. Всего заявлено 12 играбельных монстров с уникальными наборами атак: от ближнего боя до энергетических ударов и яростных спецприёмов. При этом окружение снова играет важную роль — здания можно не только разрушать, но и использовать как оружие, что всегда было одной из главных фишек серии.

Отдельное внимание уделено мультиплееру: помимо локального кооператива появится полноценный онлайн-режим, чего оригиналу явно не хватало по современным меркам. Также для каждого кайдзю подготовлены отдельные одиночные кампании.

В Atari подчёркивают, что возвращение проекта — это не просто ремастер ради ностальгии, а попытка переосмыслить классику с учётом современных стандартов. И если обещания разработчиков оправдаются, Godzilla снова может стать одним из самых зрелищных арена-файтингов про гигантских монстров.