Godzilla x Kong: Titan Chasers 30.09.2025
Стратегия, Пошаговая, Условно-бесплатная
10 1 оценка

В Steam вышла новая игра про Годзиллу и Конга - стратегию можно забрать бесплатно

Legendary Entertainment и Tilting Point при поддержке Toho International выпустили Godzilla x Kong: Titan Chasers на ПК. Грандиозная 4X-стратегия от студии Hunted Cow Games уже доступна в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, предлагая игрокам масштабные сражения за контроль и выживание на границе цивилизации.

Главная особенность запуска — полная кроссплатформенная совместимость: весь контент, события и функции синхронизированы между ПК и мобильными устройствами, а прогресс можно свободно переносить с платформы на платформу. Одновременно стартовало глобальное событие Godzilla Evolution, где Годзилла впервые трансформируется в эволюционировавшую форму. Игроков ждут новый монстр Solarcharged Coralmouth, уникальный HQ-скин, косметические награды, крафтовое оборудование на электромагнитных минералах, битва с Coralmouth в кампании и экспедиция Survival Trail с тактическими RPG-испытаниями. Событие ограничено одной неделей, а эволюция Годзиллы необратима.

По словам Кевина Сегаллы, генерального директора Tilting Point, выход игры на ПК открывает фанатам возможность испытать «масштаб и стратегию Monsterverse на всех устройствах».

В Godzilla x Kong: Titan Chasers игроки становятся охотниками за титанами — исследователями и наёмниками, исследующими таинственные острова Сирен. Здесь предстоит строить базы, управлять отрядами в стратегических боях и бросать вызов легендарным чудовищам киновселенной.

Игра уже доступна на ПК, а также на iOS и Android, делая борьбу за титанов доступной каждому.

16
7
Комментарии:  7
Anton Vasiljev

Да какая стратегия

по годзилле нужен только файтинг с максимально-разрушаемыми локациями.

Даже Angry VG NERD делал выпуск об этом в своё время

И вот опять.

Фильм, где годзилла и конг жоско месятся, как в подворотне. Ты хотел игру? На, можешь строить домики. кхе кхе

4
Haliburton
Играть бесплатно, а не забрать

2
martin32

может ее автоматом всем в библиотеку кинули. у меня при запросе в поиск, она высветилась с пометкой "в библиотеке"

Иваныч из Тулы

ММО? Нет, спасибо.

2
Serious Ash
2
Георгий Тимошин

Думаю все знают как такие "игры" называются.

2
Nemo0094

Какая то мобильная херня. Не нужно.