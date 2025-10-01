В Steam вышла новая игра про Годзиллу и Конга - стратегию можно забрать бесплатно

Legendary Entertainment и Tilting Point при поддержке Toho International выпустили Godzilla x Kong: Titan Chasers на ПК. Грандиозная 4X-стратегия от студии Hunted Cow Games уже доступна в Steam, Epic Games Store и Microsoft Store, предлагая игрокам масштабные сражения за контроль и выживание на границе цивилизации.

Главная особенность запуска — полная кроссплатформенная совместимость: весь контент, события и функции синхронизированы между ПК и мобильными устройствами, а прогресс можно свободно переносить с платформы на платформу. Одновременно стартовало глобальное событие Godzilla Evolution, где Годзилла впервые трансформируется в эволюционировавшую форму. Игроков ждут новый монстр Solarcharged Coralmouth, уникальный HQ-скин, косметические награды, крафтовое оборудование на электромагнитных минералах, битва с Coralmouth в кампании и экспедиция Survival Trail с тактическими RPG-испытаниями. Событие ограничено одной неделей, а эволюция Годзиллы необратима.

По словам Кевина Сегаллы, генерального директора Tilting Point, выход игры на ПК открывает фанатам возможность испытать «масштаб и стратегию Monsterverse на всех устройствах».

В Godzilla x Kong: Titan Chasers игроки становятся охотниками за титанами — исследователями и наёмниками, исследующими таинственные острова Сирен. Здесь предстоит строить базы, управлять отрядами в стратегических боях и бросать вызов легендарным чудовищам киновселенной.

Игра уже доступна на ПК, а также на iOS и Android, делая борьбу за титанов доступной каждому.