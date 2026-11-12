Goeland: Seagull Adventure получила дату выхода на ПК

Студия Maarti Games объявила дату релиза Goeland: Seagull Adventure — приключенческой песочницы, в которой игрокам предстоит примерить роль чайки и устроить переполох на живописном острове. Игра выйдет 2 декабря 2026 года на ПК в Steam и Epic Games Store. Дату разработчики раскрыли в новом трейлере.

Игроки смогут свободно летать над островом, исследовать его окрестности, взаимодействовать с местными жителями и выполнять задания. Можно помогать людям возвращать потерянные вещи и спасать животных или, наоборот, воровать еду, портить имущество и всячески досаждать обитателям. Островитяне будут реагировать на выходки птицы и пытаться исправлять последствия её проделок.

Помимо шалостей, героя ждёт загадка загрязнения острова: предстоит выяснить, откуда берутся вредные выбросы и почему страдает местная природа. Способы решения задач игрок выбирает самостоятельно, а окружающий мир реагирует на его действия.

До выхода полной версии можно опробовать бесплатную демоверсию в Steam.