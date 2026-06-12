От раннего доступа к полноценному релизу: уютный градостроитель Go-Go Town! выходит на Switch 2 с крупнейшим обновлением

Студия Prideful Sloth объявила, что Go-Go Town! покинет ранний доступ уже 16 июля. Вместе с релизом версии 1.0 симулятор строительства города выйдет на Nintendo Switch 2 и Nintendo Switch, а также продолжит развитие на PC через Steam. В будущем игра также появится на консолях PlayStation и Xbox.

С момента запуска в раннем доступе летом 2024 года проект заметно расширился благодаря отзывам сообщества. Сегодня Go-Go Town! может похвастаться более чем двумя тысячами пользовательских обзоров в Steam и рейтингом «Очень положительно» на уровне 94%, что сделало её одной из самых заметных инди-новинок в жанре уютных градостроительных симуляторов.

В игре пользователи становятся мэрами небольшого городка и превращают его в популярный туристический центр. Помимо строительства домов, магазинов и производственных цепочек, игрокам предстоит заниматься благоустройством, управлять персоналом и решать повседневные проблемы жителей и гостей города.

Версия 1.0 станет крупнейшим обновлением проекта. В неё войдёт онлайн-кооператив, поддерживающий до четырёх игроков на PC и до двух на Nintendo Switch, расширенная система туристов с уникальными характерами и потребностями, терраформирование ландшафта, новые виды транспорта, здания, декоративные элементы и переработанное дерево технологий.

По словам креативного директора Шерил Вэнс, команда всегда стремилась создать игру, где мэр не просто наблюдает за развитием города со стороны, а активно участвует в его жизни. Судя по объёму нового контента, релизная версия делает ещё один шаг в этом направлении.

На фоне популярности игр вроде Animal Crossing и Stardew Valley, Go-Go Town! пытается занять собственную нишу, сочетая уютную атмосферу с глубокими элементами градостроительного менеджмента. Выход версии 1.0 станет для проекта важной проверкой, но уже сейчас игра выглядит как один из самых успешных примеров того, как ранний доступ может превратиться в полноценный релиз благодаря тесной работе с сообществом.