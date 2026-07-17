Состоялся релиз полной версии градостроительного симулятора Go-Go Town!

Разработчики из студии Prideful Sloth объявили о выходе из раннего доступа градостроительного симулятора Go-Go Town!. Спустя 2 года активной разработки игра получила крупное обновление 1.0 и теперь доступна пользователям ПК в сервисе Steam.

В Go-Go Town! игроки принимают на себя роль мэра запущенного городка, который необходимо превратить в процветающий туристический центр. Игровой процесс сочетает элементы планирования застройки, управления производственными цепочками, автоматизации логистики и украшения территорий. Развивать поселение можно как в одиночном режиме, так и в кооперативе, поддерживающем до 4 участников по локальной сети или через интернет.

Релизное обновление принесло в симулятор полноценный творческий режим, позволяющий строить без финансовых ограничений на специальной карте. Также разработчики внедрили систему поиска сокровищ, которая позволяет собирать насекомых, окаменелости, рыбу и редкие артефакты для последующего размещения в качестве экспонатов в новом здании ратуши. На улицах города появились птицы-вредители, которые роются в мусоре и мешают посетителям, из-за чего игрокам придется уделять больше внимания поддержанию порядка.

Среди других нововведений версии 1.0 выделяется гараж для хранения транспортных средств, система повторной покупки уже разблокированных декоративных объектов и полноценное бюро находок. Сервисная служба теперь самостоятельно собирает потерянные на улицах предметы и хранит их в специальном месте в течение 12 внутриигровых часов. Все транспортные средства в игре получили возможность передвигаться по бездорожью, а для новичков авторы полностью переработали обучающий режим.

Создатели предупредили, что сохранения из версии раннего доступа несовместимы с релизной версией из-за масштабной переработки ключевых игровых систем. Для тех, кто хочет продолжить развивать свои старые города, разработчики запустили отдельную legacy-ветку в сервисе Steam. На момент релиза в игре доступно 56 достижений, 30 из которых были добавлены вместе с выходом версии 1.0.

В честь полноценного релиза на симулятор действует скидка 25% до 30 июля 2026 года.