Going Medieval 01.06.2021
Going Medieval перед релизом прокачала ИИ поселенцев для более умного выживания

butcher69 butcher69

До официального релиза Going Medieval остался осталось мало времени, и разработчики из Foxy Voxel активно завершают подготовку версии 1.0. Игра, известная глубокой симуляцией средневекового поселения, сочетает десятки взаимосвязанных механик, создающих уникальные ситуации в каждом прохождении. Однако именно сложность систем часто становилась источником проблем, особенно в редких сценариях, с которыми сталкивались лишь отдельные игроки.

Главной критикой игроков было поведение поселенцев и их система поиска пути. Часто персонажи застревали, выбирали странные маршруты или тратили чрезмерное количество времени на простые задачи. В некоторых случаях управление ими превращалось в постоянный контроль со стороны игрока, что снижало удовольствие от игры.

К релизу версии 1.0 команда переработала логику ИИ. Теперь поселенцы действуют заметно умнее и стабильнее, а их поведение стало более предсказуемым. Изменения уже доступны в экспериментальной версии и войдут в основной билд при запуске. Игроки смогут наблюдать, как персонажи рациональнее распределяют задачи, строят здания, собирают ресурсы и реагируют на угрозы, требуя меньше постоянного вмешательства.

Разработчики отмечают, что работа над ИИ продолжается: из-за сложности систем полностью исключить редкие баги невозможно, поэтому команда рассчитывает на обратную связь от игроков. В дальнейшем Going Medieval будет постепенно получать улучшения ключевых механик, повышая качество игры и глубину симуляции.

С релизом 1.0 игроки смогут погрузиться в атмосферу средневекового выживания с более живыми и сообразительными поселенцами, а команда Foxy Voxel обещает продолжать развивать игру, учитывая отзывы сообщества.

