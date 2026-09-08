Going Medieval станет ещё менее предсказуемой - разработчики добавят новые случайные события

Разработчики Going Medieval продолжают расширять систему случайных событий, чтобы сделать жизнь средневекового поселения более разнообразной и непредсказуемой. Помимо привычных набегов и торговцев, поселенцы смогут сталкиваться с людьми, которым требуется помощь, или получать от случайных гостей полезную информацию и подарки.

Одним из новых событий станет появление группы беженцев. Измождённые и голодные путники могут попросить убежища, после чего игроку предстоит решить, стоит ли накормить их, предоставить место для сна и дать возможность восстановиться. Иногда беженцев будут преследовать волки, из-за чего среди прибывших окажутся раненые. Их можно будет лечить в собственной клинике, однако хищники способны продолжить погоню и вынудить поселенцев защищать своих временных гостей.

Встречи не всегда будут приносить проблемы. Дружелюбный NPC может самостоятельно прийти в поселение, оставить полезный подарок и уйти, ничего не требуя взамен. Впрочем, гостеприимство здесь не обязательно: если игрок решит напасть на мирных посетителей, их фракция может отреагировать на такое поведение.

Разработчики также экспериментируют с событиями, связанными с засадами на караваны. Игроки смогут получить сведения о маршруте каравана, времени его появления, количестве охраны и примерной ценности груза, после чего самостоятельно решить, стоит ли воспользоваться этой информацией.

Таким образом, авторы хотят предоставить игрокам больше свободы в определении характера собственного поселения. Оно может стать гостеприимным убежищем для нуждающихся, прагматичным торговым центром или местом, где чужаков встречают исключительно ради наживы.