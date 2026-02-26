Going Medieval выходит в полной версии 12 марта, продано 1 миллион копий во время раннего доступа

Восстановите цивилизацию из пепла свирепствующей чумы и начните новую жизнь в беззаконном мире после катастрофы в Going Medieval, когда игра выйдет из раннего доступа и будет запущена в версии 1.0 в Steam, Epic Games Store и GOG 12 марта.

Проданная более чем миллионом копий во время раннего доступа, Going Medieval — это симулятор выживания в колонии в Средневековье, в котором игроки строят и управляют собственным замковым поселением на землях, отвоёванных природой.

Помогите выжившим обосноваться и процветать в опасной дикой местности. Постройте им дом, используя инструменты свободного строительства, формируйте их жизнь и защищайте от бандитов и чудовищ. Изучайте и создавайте средневековые технологии, стройте, обставляйте и украшайте свои покои, мастерские, часовни и библиотеки, а также возводите неприступные укрепления, чтобы пережить набеги и создать идеальную крепость — и все это в динамичном мире-песочнице.

Полная версия Going Medieval, выходящая 12 марта в рамках масштабного обновления 1.0, представляет множество новых функций и возможностей, включая репутацию, грандиозные цели, завершающие кампанию, новые предметы, здания и роли для ваших поселенцев, а также значительные улучшения качества жизни.