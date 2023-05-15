Going Medieval 01.06.2021
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Крупное обновление для Going Medieval появится в экспериментальной ветке на этой неделе

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butcher69
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Компания Foxy Voxel объявила, что Update 9 для Going Medieval, следующее крупное обновление контента для симулятора колоний, будет доступно на этой неделе в экспериментальной ветке игры. После того, как все его функции будут протестированы, полное обновление будет готово через некоторое время после этого, хотя мы пока не знаем точно, когда именно.

В своем последнем сообщении о Medieval Monday компания Foxy Voxel заявила, что все функции, которые она анонсировала в обновлении 9, включая изменение цикла день-ночь и изменение температуры, "появятся в экспериментальной ветке примерно на этой неделе". Официальный релиз обновления последует позже. Если во время игры в экспериментальную ветку Going Medieval вы время от времени видите красный текст, не волнуйтесь: это журналы разработчиков, призванные помочь Foxy Voxel с отчетами о сбоях.

Конечно, это был бы не совсем Medieval Monday без предварительного просмотра новой функции, и именно это мы и получаем. Решетчатые полы появятся в обновлении, и они помогут вам осветить комнаты и защитить их от града, а также станут довольно креативным способом отпугивания рейдеров.

Среди других особенностей, о которых Foxy Voxel рассказал в этой беседе, - новая система "влажности", с которой колонистам придется иметь дело, а также снег, который тает, если поселенцы проходят по нему или если температура повышается. Также добавляются грунтовые тропинки; если поселенцы или животные будут регулярно ходить по определенным тропинкам, они станут грунтовыми, что даст небольшой прирост в передвижении. В Going Medieval все дело в мелочах.

Девятое крупное обновление контента для Going Medieval появится в экспериментальной ветке игры где-то на этой неделе. Инструкции о том, как получить доступ к этой ветке, можно найти здесь.

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