Состоялся полноценный релиз градостроительного симулятора Gold Gold Adventure Gold

Студия Can Can Can a Man объявила о выходе версии 1.0 своей стратегической игры Gold Gold Adventure Gold. Проект покинул стадию раннего доступа спустя 9 месяцев после дебюта в июле 2025 года. Игра представляет собой смесь градостроительного симулятора и ролевой игры, где пользователям предстоит управлять поселением, нанимать искателей приключений за золото и выращивать гигантского монстра.

Вместе с полноценным релизом разработчики выпустили крупное обновление. Геймерам стала доступна финальная миссия режима завоеваний, где необходимо победить могущественного дракона. Также авторы добавили нового питомца, новые случайные события, дополнительных врагов и переработали пользовательский интерфейс. В будущих обновлениях создатели обещают добавить сюжетный контент и возможность заводить романы.

До 29 мая 2026 года новинку можно приобрести со скидкой 40 процентов по цене 599 рублей вместо базовых 999 рублей. Продукт поддерживает интерфейс и субтитры на 11 языках, включая русский язык.