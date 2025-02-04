На Аляску за золотом: создатели Gold Mining Simulator представили продолжение своего симулятора

Студия-разработчик Code Horizon и издатель PlayWay анонсировали новую часть своего симулятора золотодобычи — Gold Mining Simulator 2. На этот раз игроки отправятся на Аляску — там им предстоит начать свой путь с нуля и постепенно развить собственное дело.

При этом в игре можно будет не только добывать золото, но и чинить технику, обустраивать лагерь и следить за ресурсами. Также разработчики говорят, что в эту часть они добавили реалистичную физику грунта — земля теперь меняется прямо на глазах во время раскопок. Ну а для тех, кто не любит играть в одиночку, добавили мультиплеер. Можно будет как объединяться с другими игроками, так и соревноваться с ними.

Пока что Gold Mining Simulator 2 заявлена только для ПК, страница уже появилась в Steam.