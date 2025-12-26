Симулятор выживания The Gold River Project готовится к запуску в раннем доступе в конце января

Кооперативный симулятор выживания The Gold River Project обрел официальную дату выхода — 23 января 2026 года. Игра предлагает как одиночный, так и совместный режим, погружая игроков в напряжённое приключение по частному заповеднику.

Игроки берут на себя роль туристов, которых гид оставляет одних в неизведанной местности. Постепенно они понимают, что оказались в ловушке и стали участниками загадочного и опасного эксперимента. Для выживания придётся исследовать открытый мир, крафтить предметы, строить укрытия и отражать многочисленные угрозы.

Разработчики обещают глубокую систему взаимодействия с окружением, динамические опасности и кооперативные механики, которые позволят игрокам объединяться для преодоления испытаний.