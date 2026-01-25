В Steam вышел выживач The Gold River Project с высокими требованиями и смешанными отзывами

Студия Fairview Games Inc. выпустила в ранний доступ свой дебютный проект под названием The Gold River Project. Игра представляет собой симулятор выживания в открытом мире с возможностью кооперативного прохождения. Пользователям предлагается роль туристов, чье путешествие по живописным местам оборачивается борьбой за жизнь.

Сюжетная завязка строится вокруг похода в удаленный заповедник. Вскоре после прибытия герои обнаруживают, что их гид исчез, а сами они стали невольными участниками эксперимента. Игрокам предстоит исследовать территорию, собирать ресурсы, заниматься крафтингом снаряжения и обустраивать лагерь. Геймплей включает в себя смену времени суток и погодных условий, которые влияют на состояние персонажей. В текущей версии доступны летний и осенний сезоны, а также базовые механики строительства и взаимодействия с интерактивными элементами окружения.

Проект разработан на движке Unreal Engine 5, что отразилось на системных требованиях. Для запуска игры на минимальных настройках разработчики указали видеокарту уровня NVIDIA RTX 3070, а для рекомендованных конфигураций требуется RTX 3090 или аналог от AMD. Авторы настоятельно советуют использовать технологии масштабирования изображения DLSS или FSR для повышения производительности.

Старт в раннем доступе сопровождался смешанной реакцией аудитории. На данный момент рейтинг игры в Steam составляет около 57 процентов положительных отзывов. Игроки хвалят визуальную составляющую, густую атмосферу леса и общую концепцию. Однако проект подвергся критике за техническое состояние. Пользователи массово жалуются на плохую оптимизацию, нестабильную частоту кадров даже на топовом железе, неудобный интерфейс и отсутствие обещанного количества контента, например диких животных.

Разработчики из Fairview Games признали наличие проблем и уже выпустили первые патчи с исправлениями критических ошибок. Согласно планам студии, The Gold River Project пробудет в раннем доступе от 12 до 18 месяцев. За это время авторы обещают добавить зимний сезон, расширить сюжетную линию, внедрить систему фракций и улучшить баланс. Цена игры после полноценного релиза увеличится. На данный момент проект доступен со скидкой в честь выхода.