The Gold River Project 23.01.2026
Адвенчура, Мультиплеер, Выживание, От первого лица, От третьего лица, Кооператив
В Steam вышел выживач The Gold River Project с высокими требованиями и смешанными отзывами

Extor Menoger Extor Menoger

Студия Fairview Games Inc. выпустила в ранний доступ свой дебютный проект под названием The Gold River Project. Игра представляет собой симулятор выживания в открытом мире с возможностью кооперативного прохождения. Пользователям предлагается роль туристов, чье путешествие по живописным местам оборачивается борьбой за жизнь.

Сюжетная завязка строится вокруг похода в удаленный заповедник. Вскоре после прибытия герои обнаруживают, что их гид исчез, а сами они стали невольными участниками эксперимента. Игрокам предстоит исследовать территорию, собирать ресурсы, заниматься крафтингом снаряжения и обустраивать лагерь. Геймплей включает в себя смену времени суток и погодных условий, которые влияют на состояние персонажей. В текущей версии доступны летний и осенний сезоны, а также базовые механики строительства и взаимодействия с интерактивными элементами окружения.

Проект разработан на движке Unreal Engine 5, что отразилось на системных требованиях. Для запуска игры на минимальных настройках разработчики указали видеокарту уровня NVIDIA RTX 3070, а для рекомендованных конфигураций требуется RTX 3090 или аналог от AMD. Авторы настоятельно советуют использовать технологии масштабирования изображения DLSS или FSR для повышения производительности.

Старт в раннем доступе сопровождался смешанной реакцией аудитории. На данный момент рейтинг игры в Steam составляет около 57 процентов положительных отзывов. Игроки хвалят визуальную составляющую, густую атмосферу леса и общую концепцию. Однако проект подвергся критике за техническое состояние. Пользователи массово жалуются на плохую оптимизацию, нестабильную частоту кадров даже на топовом железе, неудобный интерфейс и отсутствие обещанного количества контента, например диких животных.

Разработчики из Fairview Games признали наличие проблем и уже выпустили первые патчи с исправлениями критических ошибок. Согласно планам студии, The Gold River Project пробудет в раннем доступе от 12 до 18 месяцев. За это время авторы обещают добавить зимний сезон, расширить сюжетную линию, внедрить систему фракций и улучшить баланс. Цена игры после полноценного релиза увеличится. На данный момент проект доступен со скидкой в честь выхода.

Константин335

Уже сколько этих выживачей в стиме вышло

Беккер5443

есть ещё один который ждём State of Decay 3)))))))

Палыч Роков

вообще это самый скучный игровой жанр, я их терпеть не могу поболее, чем соулслайки

Константин335 Палыч Роков

И я такого же мнения

Палыч Роков
Пользователи массово жалуются на плохую оптимизацию, нестабильную частоту кадров даже на топовом железе, неудобный интерфейс и отсутствие обещанного количества контента, например диких животных.

ну так всратый урина 5, чего ж вы хотели-то?

вортигонт вортигонтович

ок..........а хотя я передумал мне пох

era aoi

Очередное ... в раннем доступе на уепять

Лидер Мур

графон опоздал на 10 лет минимум

simaSPb

Зато какие требования..

Иваныч из Тулы

Посмотрим что получилось, концептуально звучит хорошо, да и выглядит приемлемо. С учетом раннего доступа, думаю поправят огрехи.

Snake2105

Похоже на шляпу в лесу какую то

StrangerYAN

Кооперативное непотребство в беспонтовом открытом мире? А как же добавить рыгало-сосальные элементы и прокачечку? Тогда точное попадание в калло-массовую казуальную аудиторию и бешеный успех!🤣 Ну и ранний доступ - то ещё непотребство.

J a r v i s

Там чел когда ест, но себе в ухо еду запихивает? Какой же кал))

fcn_maks

Может и не плохо, но прям через трейлер чувствуется, что у персонажа нет костей, просто болванчик летающий

