В Paramount+ состоялась премьера мультсериала по культовой игре Golden Axe

В стриминговом сервисе Paramount+ состоялась премьера мультсериала по мотивам культовой игры Golden Axe от SEGA. Авторами экранизации выступили Джо Чандлер, известный по "Американскому папаше", и Майк МакМэхан, работавший над "Звёздным путём: Нижние палубы".

Главным героем шоу стал искатель приключений Хэмптон. По сюжету он встречает Акса Бойца, Тайрис Пламя и Джилиуса Громоглава, после чего присоединяется к их команде для борьбы со Смертоносцем.

Пока в Paramount не сообщали о планах на продолжение мультсериала.