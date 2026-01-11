Для GoldenEye 007 на N64 появился пакет 4K-текстур

Моддер intermissionfb выпустил пакет 4K-текстур для классического шутера для Nintendo 64, GoldenEye 007.

Одна из самых больших проблем GoldenEye 007 в 2026 году — это текстуры. Поскольку игра вышла на Nintendo 64, изображение выглядит очень размытым. Но с помощью этого 4K-текстурного пакета вы получите более чёткое и детализированное изображение. Он сохраняет оригинальный художественный стиль стандартных текстур.

Скачать 4K-текстурный пакет можно по этой ссылке.