Энтузиасты работают над неофициальным ПК-портом ремастера GoldenEye 007

Похоже, что моддеры сейчас работают над неофициальным нативным ПК-портом отменённого ремастера GoldenEye 007. В 2008 году Nintendo, Activision и Microsoft договорились о ремастере классической игры для Nintendo 64, Goldeneye 007, для Xbox 360. Activision планировала выпустить игру через XBLA. Однако в последний момент издатель решил отменить проект.

Команда, работающая над проектом, сейчас занимается настройкой базовой инфраструктуры перекомпиляции. Она также реализует обработку регистров PPC и доступ к памяти, а также преобразует все инструкции PowerPC в эквиваленты x86. Они также решат проблемы компиляции и определения макросов.

В настоящее время нет информации о сроках выхода ПК-версии GoldenEye 007 Remaster. Однако, если вы не можете ждать и хотите поиграть, вы можете сделать это с помощью эмулятора Xenia.

Главное преимущество нативной ПК-версии заключается в том, что она будет работать намного лучше, чем эмулированная версия. Более того, должна быть возможность добавить поддержку мыши и клавиатуры. Это также откроет двери для модов. Так что мы можем получить HD-текстурный пакет или мод с трассировкой лучей.

Также стоит отметить, что моддеры работают над нативной ПК-версией оригинальной игры для N64. Как и в случае с ремастером, нет информации о сроках его выхода.